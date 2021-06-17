Merkez’in faiz kararı öncesi flaş gelişme! Altın fiyatlarında sert düşüş
Uzun bir süredir ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri günün her saati yakından takip ediliyor. İnişli ve çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken haftanın ilk dördüncü işlem gününde de sarı metalde düşüş eğilimi gözlemleniyor. Özellikle geçtiğimiz birkaç hafta boyunca flaş bir yükseliş yaşayan sarı metal yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi süresince küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Haziran Perşembe cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar en güvenilir yatırım aracı olarak gördükleri sarı metalin canlı ve güncel rakamlarını araştırıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber inişli çıkışlı grafiğe sahip olan canlı rakamlar da bu noktada önem kazanıyor. Buna göre; 17 Haziran 2021 cumhuriyet, , yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeler…
Gram altın ne kadar?
ALIŞ(TL) 503,80
SATIŞ(TL) 503,88
Çeyrek altın kaç TL?
ALIŞ(TL) 815,00
SATIŞ(TL) 832,00
Yarım altın fiyatları
ALIŞ(TL) 1.628,00
SATIŞ(TL) 1.663,00
Cumhuriyet altını fiyatları
ALIŞ(TL) 3.253,00
SATIŞ(TL) 3.315,00