Merkezefendi’de Kadın Çalıştayı başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi Çalıştayı 17 Eylül Salı günü başlıyor.

17 Eylül Salı günü başlayıp 19 Eylül Perşembe günü sona erecek olan Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi Çalıştaya Merkezefendi’de ikamet eden 18 yaş ve üzeri kadınlar faydalanabilecek.Çalıştayda, liderlik, iş geliştirme ve strateji belirleme eğitimleri Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı Ege Bölgesi Temsilcisi Sema Kaya tarafından verilecek. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda saat 09.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek çalıştayda ortaya çıkan beyin fırtınası ile çizilecek yol haritası, Merkezefendi Belediyesi Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi’nin hangi alanlarda faaliyet göstereceğini belirleyecek. İlçedeki tüm kadınları çalıştaya davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizde ikamet eden 18 yaş üzeri kadınlarımızın bir araya gelerek oluşturacakları kooperatifimiz ile kadınlarımızın geleceklerine daha umutla bakmalarını amaçlıyoruz. Kooperatifimizdeki hemşerilerimizin en azından evinin giderlerinin bir kısmının karşılanmasının, çocuklarına harçlık verebilecek olmalarının mutluluğunu yaşatmak istiyoruz. Kadınlar ürettikçe kazanacak, kazandıkça geleceğe umutla bakacaklar. İlçemizdeki tüm kadın hemşerilerimizi, 17-18-19 Eylül’de yapılacak olan çalıştaya bekliyorum” dedi. Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi Çalıştayı’na katılmak isteyen Merkezefendili kadınlar, www.merkezefendi.bel.tr adresinden ve 444 86 62 numaralı çağrı merkezinden başvuru yapabilecekler.

Ayrıca çalıştay için Mehmet Akif Ersoy Muhtarlığı, Sevindik Muhtarlığı, Karahasanlı Muhtarlığı önünden ve Merkezefendi Belediyesi’nden ücretsiz servis imkanı sağlanacak. Servisler çalıştayın olduğu günlerde saat 08.30’da hareket edecek.

Kooperatif eğitim programı

Çalıştayda tanışma, KEDV, Kadın kooperatifleri hakkında bilgi, grup kurallarının oluşturulması, iş bölümü, etkili iletişim teknikleri, kadınlar olarak toplumun neresindeyiz?/toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü/toplumsal cinsiyet ihtiyaçları, liderlik için kendini geliştirme, lider kimdir? Kadınların liderliği neden önemli,kendi hayatımda nasıl bir liderim? Kooperatif kadınların güçlenmesinde nasıl bir liderlik üstleniyor? Vizyon geliştirme, kooperatif için vizyon geliştirme / sunumlar, neden örgütleniyoruz, beklentilerimiz nelerdir? Ortak değerlerimiz/çalışma ilkelerimiz neler olacak? Başarılı bir örgütlenmeyi/kooperatifi nasıl tanımlarız? Kooperatif nedir? Kooperatiflerin amacı nedir? Kooperatifin organları, kooperatifçiliğin temel ilkeleri, kooperatif nasıl kurulur, işletilir? Kooperatif yönetimi, resmi işlemler, kooperatif videoları, ihtiyaçlarımızı ve ortak hedeflerimizi nasıl tespit edeceğiz? Yerel önceliklerin belirlenmesi, hedeflerimize ulaşabilmemiz için ne tür faaliyetler yapacağız? konuları işlenecek.