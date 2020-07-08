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Ekonomi

Merkez’den faiz lobisini üzecek karar

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 10 Temmuz’dan itibaren uygulanmak üzere indirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:14:00 -
Merkez’den faiz lobisini üzecek karar

Bu karar kamuoyunda “Rantiyecilere önemli bir darbe daha vuruldu” şeklinde yorumlandı. Merkez Bankası’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre 20 Mart 2020-9 Temmuz 2020 tarihleri arasında yüzde 6 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz’dan itibaren yüzde 5 olarak uygulanmaya başlayacak.

Ayrıca 26 Haziran 2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’le belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi.

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