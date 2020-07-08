Merkez’den faiz lobisini üzecek karar
Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 10 Temmuz’dan itibaren uygulanmak üzere indirdi.
Bu karar kamuoyunda “Rantiyecilere önemli bir darbe daha vuruldu” şeklinde yorumlandı. Merkez Bankası’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre 20 Mart 2020-9 Temmuz 2020 tarihleri arasında yüzde 6 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz’dan itibaren yüzde 5 olarak uygulanmaya başlayacak.
Ayrıca 26 Haziran 2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’le belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi.