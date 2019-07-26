Merkez’den cesaretli karar! İşte iş dünyasından ilk yorumlar

İş dünyası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla dile getirdiği faizlerin düşürülmesi çağrısı karşılık buldu ve faizde indirim kapısı açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24’ten yüzde 19,75’e çekti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında dün gerçekleştirilen PPK toplantısının ardından yapılan duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini gösterdiği belirtildi.

“Enflasyonda iyileşme devam etmektedir”

Duyuruda, “Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir” denildi. Küresel ekonomilerdeki gelişmelere dikkat çekilen duyuruda, “Korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği belirtilerek, yılın ikinci çeyreğinde enflasyonun işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarındaki yavaşlamanın da katkısıyla belirgin bir düşüş sergilediği aktarıldı. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediği kaydedilen duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi: “Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir."

“Temkinli duruşun sürdürülmesi gereklidir”

"Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı

Faizi ‘her türlü kötülüğün anası’ olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Temmuz’da gerçekleştirilen Hak-İş’in 14. Olağan Genel Kurulu’ndaki konuşmasında faizlerin düşürülmesi ile ilgili kararlılığını bir kez daha dile getirmişti. Merkez Bankası’ndaki görev değişimine değinen Erdoğan, “Orada tıkanıklık vardı, bedelini tüm ülke birlikte ödüyorduk. Bundan sonraki süreçte faiz politikamızın hangi türde şekillendiğini de en kısa zamanda göreceksiniz” demişti. Erdoğan, Merkez Bankasının bundan sonra ekonomi programlarına çok daha güçlü destek vereceğini ifade etmişti.

“Piyasaya ve yatırımlara olumlu yansıyacak”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “Faiz indirimi, kaynaklarımızı dışarıda dünya ile rekabet etmek yerine, içeride faiz maliyetiyle rekabete harcamak zorunda kalmamamız için olumlu bir adımdır. Ancak tek seferle kalmamalı. Bir trendin başlangıcı olmalı. Faizin yüksek kaldığı her gün, Türkiye’nin yatırım potansiyelinden çalmaktadır. Enflasyonda aşağı yönlü bir trend yakalamışken, faizle enflasyon arasındaki makası açık tutma lüksümüz yok. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli.”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: “TCMB’nin faiz indirimleri konusundaki bu tutumu, yeni Türkiye’de yeri olmayan ‘yüksek faiz, yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım’ tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini göstermiştir. MÜSİAD olarak, TCMB’nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansımasını temenni ediyoruz. Faiz oranlarının önümüzdeki dönemde de kademeli bir şekilde daha alt seviyelere çekilmesini bekliyoruz.”

TİM Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye’nin ödediği reel faiz yüksek kalmaya başlamıştı. Bu nedenle, söz konusu faiz indirimi, mal ve hizmet ihracatımızın rekabetçiliği açısından çok doğru bir zamanda yapılmıştır. Temmuz ve eylül aylarındaki toplantılarda yapılabilecek toplam 600 baz puanlık olası bir indirimin büyük bölümünün bu ayki toplantıda yapılmış olması, ilk etapta ağustos, eylül ve ekim aylarında piyasayı canlandıracak ve ekonomik büyümeye hızlı bir yansıma sağlayacaktır.”

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: “Kamu zamları nedeniyle temmuz ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde çıkmıştı, ağustosta enflasyonun aşağı indiğini hep birlikte göreceğiz. Eylül ayı baz etkisi, bankaların Merkez Bankası kararı sonrası kredi ve mevduat faizlerini düşürmesiyle birlikte enflasyonda tek haneli rakamları yakalayacağız.”

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman: “Merkez Bankası cesur karar aldı. İnşallah ekonomik gelişime olumlu katkı sunar ve yaklaşık bir yıldır yaşanan sıkıntının aşılmasında ekonomik dinamikleri olumlu olarak tetikler. İş dünyası olarak, bu cesur kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Gerek döviz cephesinde gerekse borsa cephesinde reaksiyon olumlu olmuştur. Bu hassasiyetin devam etmesini, piyasa faizlerine de yansımasını ve enflasyona da aynı şekilde etki etmesini bekliyoruz.”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Merkez Bankamızın bugüne kadar sanayiciler olarak bizlerin de her zaman altını çizdiğimiz fiyat istikrarı ve finansal istikrar prensibi doğrultusunda almış olduğu faiz indirim kararını, ekonomimiz açısından çok önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz. Alınan bu kararın önümüzdeki günlerde piyasa faizleri üzerinde de olumlu bir etki yaparak faizlerin düşmesine ve özellikle reel sektörün rekabet edebilme konusundaki temel sorununa çare olabilmesi açısından bir fırsat penceresi açacağını umut ediyoruz.”

ATO Başkanı Gürsel Baran: “Faiz indirimi, piyasa dengesi içinde devam edecek ve bu durum üretim, yatırım ve hatta inecek tüketici faizleri nedeniyle tüketime de yansıyacak. Tüm bu gelişmelerle ertelenen iş ve alışverişlerin yeniden canlanmasıyla gayri safi milli hasıla büyümesine pozitif etki edecektir.”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Alınan bu karar iş dünyasının yatırım adımlarını daha sağlam bir şekilde atmasını sağlayacak. Piyasaların beklentisinin üzerinde gerçekleşen bu faiz indirimi ile birlikte kısa sürede kredi faizlerinde de 2-3 puan daha düşüş yaşanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası’nın faiz oranlarındaki düşüş trendinin devam edeceğine inanıyoruz.”