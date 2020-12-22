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Gündem Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor
Gündem

Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda koronavirüs, iç ve dış meseleler ve ekonomi gündemi masada olacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:58:00 -
Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 14:00'te başlaması bekleniyor.

Kritik konular masada

Kritik toplantıda koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ülke gündemini ilgilendiren iç ve dış meseleler ile ekonomiye ilişkin önemli başlıklar masaya yatırılacak.

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