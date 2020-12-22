Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda koronavirüs, iç ve dış meseleler ve ekonomi gündemi masada olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 14:00'te başlaması bekleniyor.
Kritik konular masada
Kritik toplantıda koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ülke gündemini ilgilendiren iç ve dış meseleler ile ekonomiye ilişkin önemli başlıklar masaya yatırılacak.