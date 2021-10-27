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Spor Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri kim?
Spor

Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri kim?

Serdar Tatlı’nın istifası sonrası yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı ve yeni üyelerinin kimler olacağı merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gerçekleştirdiği toplantıda yeni MHK başkanı ve üyelerini belirledi. Buna göre yeni istifa eden Serdar Tatlı’dan boşalan MHK koltuğuna Ferhat Gündoğdu oturdu. TFF’nin belirlediği MHK üyelerinin kimler olduğu da merak ediliyor. Peki Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri kim? MHK yeni üyeleri kimler oldu. İşte Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri isim lisesi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 17:10:00 - 2021-10-27 17:12:17
Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri kim?

Serdar Tatlı’nın istifası sonrası yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı ve yeni üyelerinin kimler olacağı merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gerçekleştirdiği toplantıda yeni MHK başkanı ve üyelerini belirledi. Buna göre yeni istifa eden Serdar Tatlı’dan boşalan MHK koltuğuna Ferhat Gündoğdu oturdu. TFF’nin belirlediği MHK üyelerinin kimler olduğu da merak ediliyor. Peki Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri kim? MHK yeni üyeleri kimler oldu. İşte Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri isim lisesi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu getirildi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu

Serdar Çakıroğlu

MHK nedir? MHK seçimi nasıl yapılır?

TFF Ana Statüsü'nde belirtildiği şekilde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile faal hakemliğini Genel Kurul tarihinden bir yıl ve daha öncesinde bırakmış olanlar arasından, biri başkan olmak üzere dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur. Görevlerinde bağımsız üyeler kendi aralarında bir başkan vekili, bir raportör ile çalışmalarını yürütmek üzere bir Hakem Atama Alt Komisyonu (HAAK) Başkanı ve Eğitim Planlama Araştırma Komisyonu (EPAK) Başkanı seçer. Merkez Hakem Kurulu, ayda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır.

MHK görevi nedir?

a) Hakemlerin ve eğitimcilerin ulusal geliştirme programını ileri düzeye getirmek ve uygulamak, stratejik planı hazırlamak ve hakemlerin kariyer planlamasını yaparak uygulamak,

b) MHK'nin yıllık planını hazırlamak ve bütçesi ile ilgili görüşlerini Yönetim Kurulu onayına sunmak,

c) MHK'nin Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri ile ilgili Talimat'ta gereken değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu onayına sunmak,

d) FIFA, UEFA veya TFF tarafından organize edilen ve/veya onaylanan her türlü futbol müsabakasına hakem, yardımcı hakemler ve gerektiğinde dördüncü hakem atamalarını HAK aracılığı ile yapmak ve gerekli gördüğü durumlarda müsabaka hakemlerini, MHK üyelerine ayrıca izletmek,

e) Hakemlerin eğitilmesi, bunların klasman ve ünvanlara ayrılması , yükseltme ve indirme şartlarının belirlenmesi ile diğer konularla ilgili gerekli iç talimatlar hazırlamak, değişiklikleri yapmak, Yönetim Kurulu onayına sunmak,

f) Hakemlerin eğitimi ile ilgili ana prensipleri saptamak ve ilgili kurullar ile iletişim kurarak işbirliğini sağlamak,

g) FIFA hakem ve yardımcı hakem adaylarını tespit etmek, Yönetim Kurulu onayına sunmak,

h) Atama yetkisi ulusal federasyonlara bırakılan uluslararası müsabakalarda görevlendirilecek hakem, yardımcı hakemler ve dördüncü hakemi tespit etmek ve isimlerini Yönetim Kurulu onayına sunmak,

i) Her yıl hakem ve yardımcı hakemlerin klasman ve kadrolarını belirleyerek, yönetim kurulu onayına sunmak.

Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli?
Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli?

Biyografi

Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli?

 
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