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Merkez beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası Temmuz ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:59
Merkez beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası Temmuz ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85’den yüzde 15.01’e geriledi, yıl sonu dolar beklentisi de 6.30’dan 6.14’e düştü.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Temmuz dönemi beklenti anketi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Temmuz ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,94 iken, bu anket döneminde yüzde 1,25 oldu. Ağustos ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,91 ve yüzde 0,85 oldu. Eylül ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,35 olarak gerçekleşti.


2019 yılı Temmuz ayı beklenti anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.



Yıllık enflasyon beklentileri


Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,85 iken, bu anket döneminde yüzde 15,01’e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,88 iken, bu anket döneminde yüzde 13,90 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,46 ve yüzde 11,00 olarak gerçekleşti.



12 ay sonrası enflasyon beklentileri


2019 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 20,4 olasılıkla yüzde 12,00-12,99 aralığında, yüzde 14,6 olasılıkla yüzde 13,00-13,99 aralığında, yüzde 18,9 olasılıkla yüzde 14,00-14,99 aralığında, yüzde 17,2 olasılıkla ise yüzde 15,00-15,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.


Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 21,4’ünün beklentilerinin yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 26,8’inin beklentilerinin yüzde 13,00 -13,99 aralığında, yüzde 14,3’ünün beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 19,6’sının beklentilerinin ise yüzde 15,00 -15,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.



24 ay sonrası enflasyon beklentileri


2019 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 18,5 olasılıkla yüzde 9,00-9,99 aralığında, yüzde 20,5 olasılıkla yüzde 10,00-10,99 aralığında, yüzde 20,8 olasılıkla yüzde 11,00-11,99 aralığında, yüzde 19,4 olasılıkla ise yüzde 12,00-12,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.


Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,5’inin beklentilerinin yüzde 9,00-9,99 aralığında, yüzde 20,4’ünün beklentilerinin yüzde 10,00-10,99 aralığında, yüzde 18,5’inin beklentilerinin yüzde 11,00-11,99 aralığında, yüzde 25,9’unun beklentilerinin ise yüzde 12,00-12,99 aralığında olduğu gözlendi.



Faiz beklentileri


BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,25 iken, bu anket döneminde yüzde 21,58’e geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 24,00 iken, bu anket döneminde yüzde 21,85 olarak gerçekleşti.


2019 yılı Temmuz ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 20,35, 19,82, 18,88, 17,77, 16,21 ve 13,73 olarak gerçekleşti.


Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,21 iken, bu anket döneminde yüzde 16,29’a geriledi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 16,95 ve yüzde 15,68 olarak gerçekleşti.


TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 21,43, 19,47, 18,59, 16,66 ve 13,73 olarak gerçekleşti.



Döviz kuru beklentileri


2019 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,30 TL iken, bu anket döneminde 6,14 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,64 TL ve 6,47 TL olarak gerçekleşti.



Cari işlemler dengesi beklentileri


2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 10,6 milyar dolar iken, bu anket döneminde 7,6 milyar dolara geriledi. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 19,2 milyar dolar ve 17,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir



GSYH büyüme beklentileri


GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,04 iken, bu anket döneminde yüzde -0,02 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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