0553 313 94 23
impression

Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 467 milyon dolar artarak 86 milyar 282 milyon dolar oldu.

02 Kasım 2018 Cuma 15:13
Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 26 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 334 milyon dolar artışla 67 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 19 Ekim ile biten haftada 65 milyar 272 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 133 milyon dolar yükselişle 18 milyar 543 milyon dolardan 18 milyar 676 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 467 milyon dolar artışla 83 milyar 815 milyon dolardan 86 milyar 282 milyon dolara ulaştı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 15:13
  1. Merkez Bankası rezervleri
  2. merkez bankası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Benzin istasyonunun tuvaletinde bisküvi reklamı!
    1. Benzin istasyonunun tuvaletinde..
    2. Maske taksan ne fayda!
    3. Lezzet ve sunumun eşsiz buluşması:..
    4. Protein alamayan bebekler ölüyor
    5. ABD 2 Türk Bakan'a yönelik..
    6. Vasip Şahin'den veda mesajı
    7. Tam teşekküllü otomotiv kompleksi
    8. Bademcik iltihabını ciddiye almazsanız..
    9. Norveç'ten Suudi Arabistan kararı!
    10. Derbi gününün, Aziz Yıldırım için..
    11. Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl..
    12. Kenevirin faydası ortaya çıktı
    13. Kadim şehir her alanda altın çağını..
    14. En sinsi kanser pankreas kanseri
    15. Reklam filminde oynadığı bankadan,..
    16. Reklamcıya, satıcıya aldanıp soyulmayın!
    17. Ticaret Bakanı Pekcan'dan Çin'e çıkarma
    18. İlk derbinin galibi Galatasaray oldu
    19. 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili..
    20. İşte enerji hırsızları
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’