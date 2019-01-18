0553 313 94 23

Merkez Bankasının Olağanüstü Genel Kurulu

TCMB Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bankanın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasına ilişkin önergesi kabul edildi- Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya:- "Avans tutarına ilişkin nihai tespit Banka Meclisi kararıyla bize sunulacak finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilip karara bağlanmış olacak. Akabinde bu tutarı, biz kamuoyuyla da Olağanüstü Genel Kurul kararlarıyla birlikte muhtemelen bugün paylaşıyor olacağız"

18 Ocak 2019 Cuma 11:56
Merkez Bankasının Olağanüstü Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bankanın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasına ilişkin önergesi kabul edildi.

Toplantının gündem maddelerinden olan, Bankanın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Edip Yılmaz tarafından bu konuda bir önerge verildi. Önergeyle "Bankanın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden Ticaret Bakanlığı Kar Payı Avans Dağıtımı Hakkında Tebliği'nin 7. maddesi gereği, indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmak üzere karar alınması" talep edildi.

Olağanüstü Genel Kurulda söz konusu önerge kabul edildi.



Konuya ilişkin söz alan hissedarların soruları üzerine değerlendirmede bulunan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, düzenlemenin yeni Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Bakanlığı tebliğine ilişkin olarak yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:


"Bu çerçevede dağıtımı yapılacak avans oranı ve ilgili gündem maddesine ilişkin görüşmeler Genel Kurul'da müzakere edilmek durumunda. Avansın oranı burada öneriliyor. Avans tutarına ilişkin nihai tespit Banka Meclisi kararıyla bize sunulacak finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilip karara bağlanmış olacak. Akabinde bu tutarı, biz kamuoyuyla da Olağanüstü Genel Kurul kararlarıyla birlikte muhtemelen bugün paylaşıyor olacağız. Kesin rakamı o zaman ileteceğiz."




Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce yaptığı bir konuşmada, Merkez Bankasından Hazineye devredilecek karın 37 milyar lira seviyesinde olacağını öngördüklerini söylemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:56
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. kar
  3. olağanüstü genel kurul
  4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Varank müjdeyi verdi: 5 milyona kadar destek
    1. Bakan Varank müjdeyi verdi: 5 milyona..
    2. Okullarda karne heyecanı
    3. Negmar, şehit yakınları ve gazilerden..
    4. Bensu Soral kimdir nerelidir? Bensu..
    5. FETÖ sever Emin Çölaşan hakim..
    6. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü
    7. Tuva şal yeni koleksiyonuyla..
    8. Kapatılan YARSAV'ın başkanı Arslan'dan..
    9. PKK'ya bir darbe daha! Gri listedeki..
    10. KOSGEB'den yüksek teknolojili ürüne 5..
    11. 81 ilde 1 milyon 230 bin sporcu adayı..
    12. Obeziteye karşı "modern sefer tası"
    13. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teminat..
    14. Makine ihracatı ikiye katlanacak
    15. TDV Afganistan'da "Kayseri Muhacir..
    16. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    17. ANALİZ - İran’ı 2019’da neler bekliyor?
    18. “Antalya ile İzmir hızlı trenle..
    19. Döviz kurları
    20. Asgari ücret son dakika Asgari ücret..
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    İki liderden Türkiye açıklaması
    İki liderden Türkiye açıklaması