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Merkez Bankasının Olağanüstü Genel Kurulu

TCMB Genel Kurulunun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve banka meclisinin belirleyeceği günde toplanmasına ilişkin değişiklik kabul edildi- Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya:- "Olağanüstü genel kurul gündemi hissedarlarımızdan gelen talep üzerine oluşturuluyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketler için şirket genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonunda ilk üç ay içinde yapılmasını düzenliyor. Bankamızın bu düzenlemesi, mevcut şartlarda bir istisna gibi görünüyordu"

18 Ocak 2019 Cuma 11:16
Merkez Bankasının Olağanüstü Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu'nun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve banka meclisinin belirleyeceği günde toplanmasına ilişkin düzenleme kabul edildi.

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı.

Başkanlığın oluşturulmasının ardından Banka esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde değiştirilmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü ve değişiklik kabul edildi.

Bir hissedarın, Genel Kurul'un neden nisan ayı yerine bu dönemde yapıldığına yönelik sorusunu yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, olağanüstü genel kurul gündeminin hissedarlardan gelen talep üzerine oluşturulduğuna işaret ederek, "Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketler için şirket genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonunda ilk üç ay içinde yapılmasını düzenliyor. Bankamızın bu düzenlemesi, mevcut şartlarda bir istisna gibi görünüyordu." diye konuştu.

Önceki düzenlemede nisan ayı içinde tarih belirleme yetkisinin yine Banka Meclisi'ne verildiğini belirten Çetinkaya, "Yetki yine Banka Meclisi'nde olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilip 'ilk üç ay' ile ifade ediliyor. Değişkilik tamamen bununla sınırlı." dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:16
  1. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
  2. olağanüstü genel kurul
  3. TCMB

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