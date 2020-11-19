Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve euroda sert düşüş
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar 7,70 TL'den 7,51'e; Euro da 9,11 TL'den 8,91'e geriledi.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi 4,75 puan artırıldı.
TCMB'nin faiz kararının ardından dolar 7,70 TL'den 7,51'e; euro da 9,11 TL'den 8,91'e geriledi.
TCMB'den gelen açıklamalar:
"Artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısmi kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikleri arttırmaktadır"