  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası'ndan tam 80 milyarlık TL'lik ihale!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan tam 80 milyarlık TL'lik ihale!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 16:47:00 -
Merkez Bankası'ndan tam 80 milyarlık TL'lik ihale!

Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararının ardından yayımladığı mesajda sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılacağına vurgu yapmıştı. Bu yönde beklenen adım bugün geldi. Merkez Bankası 17 yıl aranın ardından TL depo ihalesi açtı. TL depo ihalesinin miktarsal büyüklüğü ise 80 milyar lira ile sınırlandırıldı.

Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararının ardından yayımladığı mesajda sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılacağına vurgu yapmıştı. Bu yönde beklenen adım bugün geldi. Merkez Bankası 17 yıl aranın ardından TL depo ihalesi açtı. TL depo ihalesinin miktarsal büyüklüğü ise 80 milyar lira ile sınırlandırıldı.

TCMB, dünkü politika metninde, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini bildirmişti.

Faiz kararının ardından yapılan duyuruda, TCMB'nin kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleyeceği açıklanmıştı.
TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla söz konusu ihaleleri açarken, TL depo ihaleleri böylece yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmış oldu.

DEPO ALIM İHALESİ NEDİR?

Türk Lirası depo alım ihalesi, Merkez Bankası'nın, Türk Lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk Lirası depo alma işlemleridir.

Borsada para basan hisseyle ilgili şok karar! Milyonlar parasını yatırmıştı
Borsada para basan hisseyle ilgili şok karar! Milyonlar parasını yatırmıştı

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borsada para basan hisseyle ilgili şok karar! Milyonlar parasını yatırmıştı

Milyonlarca emekliyi sevindirecek gelişme! O paralar geri ödenecek
Milyonlarca emekliyi sevindirecek gelişme! O paralar geri ödenecek

Ekonomi

Milyonlarca emekliyi sevindirecek gelişme! O paralar geri ödenecek

Telefonunuza gelen o anket mesajına dikkat! O kamu kurumu, tüm Türkiye’ye duyurdu! Katılmayanlara para cezası uygulanacak
Telefonunuza gelen o anket mesajına dikkat! O kamu kurumu, tüm Türkiye’ye duyurdu! Katılmayanlara para cezası uygulanacak

Gündem

Telefonunuza gelen o anket mesajına dikkat! O kamu kurumu, tüm Türkiye’ye duyurdu! Katılmayanlara para cezası uygulanacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23