Merkez Bankası'ndan tam 80 milyarlık TL'lik ihale!
Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararının ardından yayımladığı mesajda sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılacağına vurgu yapmıştı. Bu yönde beklenen adım bugün geldi. Merkez Bankası 17 yıl aranın ardından TL depo ihalesi açtı. TL depo ihalesinin miktarsal büyüklüğü ise 80 milyar lira ile sınırlandırıldı.
Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararının ardından yayımladığı mesajda sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılacağına vurgu yapmıştı. Bu yönde beklenen adım bugün geldi. Merkez Bankası 17 yıl aranın ardından TL depo ihalesi açtı. TL depo ihalesinin miktarsal büyüklüğü ise 80 milyar lira ile sınırlandırıldı.
TCMB, dünkü politika metninde, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini bildirmişti.
Faiz kararının ardından yapılan duyuruda, TCMB'nin kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleyeceği açıklanmıştı.
TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla söz konusu ihaleleri açarken, TL depo ihaleleri böylece yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmış oldu.
DEPO ALIM İHALESİ NEDİR?
Türk Lirası depo alım ihalesi, Merkez Bankası'nın, Türk Lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk Lirası depo alma işlemleridir.