  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Partiden apar topar kovuldu! CHP’de Fetö karşıtlarına yer yok

Yok böyle adım! Irak ve Rusya, Türkiye'nin çok kritik konumda olduğu projeye başlandığını dünyaya duyurdu

BM’den 30 yıl sonra bir ilk! O bölgeyi resmen ziyaret ettiler

Üniversite hastanemizden ciddi başarı: TEMOS kalitesini tescil etti

Maskesini indiren sözleri yayınlıyoruz! Ayşenur Arslan’ın savunması pes dedirtti

Kızının düğünde oynamasından rahatsız olan anneye hakaret yağdı!

Arabulucu çözüm olabilecek mi? Ev sahibi- kiracı sorunu böyle çözülebilir!

Asya ülkesi "Türkiye'den tonlarca baklava almak istiyoruz" diyerek duyurdu! Belki de en dikkat çekici ihracat olacak

Cem Toker'in, 'İBB adayı kim olsun' sorusuna verdiği cevap gündem oldu

Ayağa kalktı kalkmadı polemiği: Fotoğrafı çıktı Meğer ayağa kalkmış mış
Ekonomi Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon açıklaması!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 16:53:00 - 2023-10-03 16:57:59
Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon açıklaması!

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Enflasyonun ana eğiliminin eylül ayı itibarıyla yavaşlamaya başladığını, dezenflasyonu tesis etmekte kararlı olduklarını belirten Erkan, "Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

"Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz" diyen Erkan, kur korumalı mevduat bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanmasının, KKM'den ve döviz mevduattan TL'ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL'ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret ettiğini ifade etti.

Hafize Gaye Erkan açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makrokur finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz.

Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz.

Akaryakıt fiyatları...

Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz.

AkaryakIt fiyatları, fiyatlama davranışları üzerinde ilave bir risk olusturuyor. AkaryakIt önümüzdeki dönemde de enflasyon üstünde risk. Sanayiye yönelik elektrik ve doğalgaz zamlari yıllık enflasyonu artıracak.

Enflasyonda yavaşlama...

Enflasyonun ana eğilimi eylül ayı itibarıyla yavaşlamaya başlamıştır, dezenflasyonu tesis etmekte kararlıyız. Tüm araçlarımızı enflasyon tek haneye gerileyene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süre gelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmakta. Bu unsurlar enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmekte.

Merkez Bankası rezervleri 4 ayda 27 milyar dolar artarak 125,5 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Politika faizinde gerçekleştirdiğimiz kademeli ve kararlı artışların yanı sıra makro ihtiyati çerçevede attığımız sadeleşme adımlarının da katkısıyla piyasa mekanizmasının yeniden tesisi sağlanmıştır.

Kur korumalı mevduat bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM’den ve döviz mevduattan TL’ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL’ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir. Piyasadaki kur oynaklığı geriledi.

'Yıllık enflasyonda düşüş Mayıs 2024'te'

Enflasyon konusunda geçiş sürecindeyiz. Geçiş sürecinde enflasyonda geçici bir yükseliş gerçekleşmektedir. 2024 yılında dezenflasyon süreci başlayacaktır.

Faiz kararlarınızı, miktarsal sıkılaştırma ile daha etkili hale getiriyoruz. Fiyat istikrarını tesis etmekte kararlıyız. Haziran ayından bugüne süre gelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye başlayacağız. Bu nedenle 2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz.

Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz.

Fransız bakanın enflasyonu düşürme teklifi: Yemek pişirin!
Fransız bakanın enflasyonu düşürme teklifi: Yemek pişirin!

Dünya

Fransız bakanın enflasyonu düşürme teklifi: Yemek pişirin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu artıran unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu artıran unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu artıran unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Başkan Erdoğan'dan uçakta flaş mesajlar: Zengezur Koridoru, İsrail ile enerji ortaklığı, KKTC, enflasyonla mücadele...
Başkan Erdoğan'dan uçakta flaş mesajlar: Zengezur Koridoru, İsrail ile enerji ortaklığı, KKTC, enflasyonla mücadele...

Gündem

Başkan Erdoğan'dan uçakta flaş mesajlar: Zengezur Koridoru, İsrail ile enerji ortaklığı, KKTC, enflasyonla mücadele...

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! Kritik rapor Türkiye ile paylaşıldı
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! Kritik rapor Türkiye ile paylaşıldı

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! Kritik rapor Türkiye ile paylaşıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23