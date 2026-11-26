Merkez Bankası'ndan piyasalara peş peşe kritik adımlar! Repo ihalelerine ara verildi, zorunlu karşılık oranı yükseltildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimi ve makroihtiyati çerçeveye yönelik aldığı yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.
Bankanın internet sitesinden yayımlanan basın duyurularıyla duyurulan adımlar kapsamında, açık piyasa işlemleri çerçevesinde yürütülen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.
Öte yandan TCMB, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla önemli bir değişikliğe daha imza attı. Bu doğrultuda Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı yerine yüzde 90'ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılması hükme bağlandı.
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