Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 53 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Duruşma 15 Şubat'a ertelendi.

5 SANIĞA ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararında Berkant Acil ve Yeliz Kaya ile birlikte Tonguç Çoban, Murat Özdemir ve Arif Sevik'in adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, Özgür Kabadayı ile Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı ve Evren Buçan'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

SAVCI 3 SANIĞIN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tanık beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Tonguç Çoban, Murat Özdemir ve Yeliz Kaya'nın tahliyesini talep etmişti. Savcı, aralarında Özgür Kabadayı ve Berkant Acil'in de bulunduğu diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamını istemişti. Mahkeme, savcının talebinin aksine Berkant Acil ve Arif Sevik'in de tahliyesine karar verdi.

KABADAYI HAKKINDA 92 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Dava, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun hazırladığı 652 sayfalık iddianamede, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özgür Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

BERKANT ACİL İÇİN 37 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Berkant Acil hakkında da "örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "ticari faaliyetler kapsamında dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet verme" suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FESTİVALDE 20,8 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

İddianamede, 2024'te düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali organizasyonunun rüşvet karşılığında Berkant Acil'in şirketine verildiği öne sürüldü. Bilirkişi raporunda, belediye bütçesinden ödenen 29 milyon 235 bin liralık bedelin 20 milyon 858 bin 333 liralık bölümünün kamu zararı oluşturduğu belirtildi.