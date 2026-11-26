İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan M.E.A.'nın darbedilmesi olayı üzerine derhal soruşturma başlattı.

Yürütülen tahkikatta, M.E.A.'dan motosiklet satın alan 17 yaşındaki Ö.Y.'nin, aracın çalıntı olduğunu fark ederek durumu yakınları V.Y. ve Y.B.Y.'ye aktardığı saptandı.

Bu bilginin ardından M.E.A.'nın görev yaptığı iş yerine giden zanlıların, şahsı zorla araca bindirerek darbettikleri belirlendi.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda V.Y. ve Y.B.Y. ile birlikte çalıntı motosikleti sattığı tespit edilen M.E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.Y. ve Y.B.Y. tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderilirken, hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından yasal işlem başlatılan M.E.A. ise serbest bırakıldı.