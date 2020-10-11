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Ekonomi Merkez Bankası’ndan kura karşı swap hamlesi
Ekonomi

Merkez Bankası’ndan kura karşı swap hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap işlemlerinde kullanılan Türk lirası faizini yüzde 11,75’e yükseltti.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 02:41:00 -
Merkez Bankası’ndan kura karşı swap hamlesi

Merkez Bankası’nın bu hamlesinin ardından güne 7,94 TL’den başlayan dolar kuru 7,90 TL’ye kadar geriledi. Merkez Bankası, TL faizini yüzde 10,25’ten yüzde 11,75’e çekti. Banka en son 25 Eylül tarihinde faizi yüzde 9,25’ten yüzde 10,25’e yükseltmişti. Yatırım uzmanı Cem Tözge, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, atılan bu adımın önümüzdeki dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) daha yukarı çekileceğinin sinyali olabileceğini söyledi. Faizdeki artışın, Merkez Bankası ile Türk bankalarının taraf olduğu swap işlemlerle TL’ye verilen faizin yükseltilmesi anlamına geldiğini belirten Tözge, “Merkez Bankası giderek piyasa faizini yüzde 11,75 ve üzerine çekmeye çalışıyor. Bu adımın ardından önümüzdeki hafta TCMB’den bankalararası işlemelerde işlem limiti kısıtlama ve gecelik fonlama tutarında miktar azaltımı adımlarını görebiliriz” diye konuştu.

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