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Ekonomi Merkez Bankası'ndan kritik karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2023-07-21 01:34:00 -
Merkez Bankası'ndan kritik karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası kararıyla, Kur Korumalı Mevduatların (KKM) zorunlu karşılık oranlarının artırılarak yüzde 15 olmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Zorunlu karşılıklar hakkında değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Merkez Bankası kararına göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı arttırıldı.

Zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu. Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.

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