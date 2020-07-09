  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik açıklama: Toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 18:20:00 -
Merkez Bankası'ndan kritik açıklama: Toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) telekonferans yöntemiyle yatırımcı toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda pandemi döneminde Türkiye ekonomisinin performansı ve beklentiler ele alındı. Yapılan açıklamalarda ekonomide toparlanma sinyallerinin olduğunu belirtildi.

Merkez Bankası toplantısından satırbaşları şöyle:

*Ekonomide toparlanma sinyali var.

*İhracatın öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanmakta, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.

*Pandemi süreci ile ilgili olarak birim maliyetlerdeki artışlar çekirdek enflasyon trendinde bir artışa yol açsa da 2. yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek.

*Türkiye'de sağlık sisteminin diğer ülkelere göre güçlü yapısının Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırladı.

*Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı.

*Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yasemin

MAŞALLAH, şükürler olsun binlerce şükürler olsun RABBİME
  • Yanıtla
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı