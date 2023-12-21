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Ekonomi Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-12-21 15:13:00 -
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz ve komisyon oranlarında artış olmayacağını duyurdu.

Merkez Bankası, faiz kararının ardından kredi kartı faizleriyle ilgili adım attı.

Buna göre kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik yapılmayacak.

Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirildi.

Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenirken, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmadı.
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Yapılan düzenleme kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış yapılmayacak.

Merkez Bankası açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır."

BU AY DA DEĞİŞMEMİŞTİ

Merkez Bankası aralık ayında da kredi kartı faizlerinde değişikliğe gitmemişti. Kredi kartı faizleri politika faizindeki artışa bağlı olarak aynı oranda artıyordu. Politika faizine göre belirlenen referans orana göre kart faizleri belirleniyordu.

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