Merkez Bankası'ndan genel kurul için flaş karar Merkez Bankası genel kurul toplantısının her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmasını kararlaştırıldı.

Merkez Bankası genel kurul toplantısının her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Ayrıntılar geliyor...

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