Merkez Bankası'ndan genel kurul için flaş karar

Merkez Bankası genel kurul toplantısının her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmasını kararlaştırıldı.
18 Ocak 2019 Cuma 10:52
Merkez Bankası genel kurul toplantısının her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmasına ilişkin madde kabul edildi.
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