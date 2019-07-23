Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi!

Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısının ardından 13 Eylül 2018'de politika faizini 6.25 puan artırarak yüzde 24'e çıkaran ve o tarihten bu yana, gerekli şartlar oluşmasına rağmen sıkı para politikasından geri adım atmayan Merkez Bankası, 25 Temmuz'daki toplantıda makas değiştirecek.

Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla birlikte başkanlık koltuğuna oturan Murat Uysal'ın başkanlığında yapılacak ilk Para Politikası Kurulu toplantısında, 2.5 puan ve üstü faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Gerçekleştirilecek indirim politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinde 24 Şubat 2015'ten bu yana ilk indirim olacak. Merkez Bankası, 2015-2017 arasında gecelik borç verme oranını politika faizi olarak uygulamış ve buradaki son indirimini de 23 Eylül 2016'da gerçekleştirmişti.

Enflasyon düştü

Ekonomide devam eden dengelenme süreciyle birlikte Ekim 2018'de yüzde 25.2 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 15.72 ile son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonun baz etkisiyle, eylül-ekim döneminde tek haneye kadar gerileyebileceği vurgulanıyor. Küresel merkez bankalarının da para politikasında gevşemeye dönmesi TCMB'nin elini rahatlatıyor.

Türkiye'de çok yüksek

Haziran ayındaki Para Kurulu toplantısında faiz indirimi yapılmaması, Türkiye'nin diğer ülkelerle arasındaki makasın iyice açılmasına neden oldu. Enflasyon ve politika faizi arasındaki farkın gelişmekte olan ülkelerdeki ortalaması 2.88 puan. Bu fark Türkiye'de 8.28 puan.

Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci öncesinde piyasa fiyatlamaları da değişti. İhtiyaç kredisinde 5 Temmuz'da yüzde 28.32 olan faiz, 12 Temmuz'da 27.62'ye inerken, ticari kredi faizi yüzde 26.2'den 25.43'e, konut kredisi faizi ise yüzde 21.6'dan 21.3'e düştü. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 17.68 ile 14 ayın dibine geriledi.

Piyasada fiyatlandı

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, enflasyondaki düşüşün Merkez Bankası'nın politika faizindeki gevşeme döngüsünü hızlandırabileceğine dikkat çekerek, "Enflasyondaki baz etkisinin, pozitif etkilerini kullanabilmek adına Merkez Bankası'ndan önden yüklemeli 250 baz puanlık faiz indirimi beklerken, eylül toplantısında da bu gevşeme döngüsünün devam edebileceğini düşünüyoruz" dedi. Commerzbank Analisti Tatha Ghose temmuzda başlayacak indirim sürecinin politika faizinin yüzde 17 veya daha altına inene dek süreceğini belirtirken, İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Ozaner minimum 400 baz puan indirim beklediklerini vurgulayarak "Tahvil piyasası da bunu fiyatlandırdı" dedi.

Başkan mesajı vermişti

Merkez Bankası başkanlığına getirilen Murat Uysal, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, faiz indiriminin sinyalini vermişti. Uysal, açıklamasında, "Gerek enflasyon dinamiklerinde gerekse fiyatlama davranışlarında bir iyileşmenin başladığı görülmektedir. 2019 yılında maliyet baskılarının azalması ve iç talep koşullarındaki zayıflamanın etkileriyle dezenflasyon sürecinin devam etmesini bekliyoruz. Bütün bu gelişmeler para politikasında hareket için bir manevra alanı oluştuğuna işaret ediyor. Elbette enflasyondaki olumlu eğilimin devamını sağlamak için para politikasının temkinli bir duruş sergilemeye devam etmesi önem taşıyor, ancak burada sıkılık derecesini nominal değil reel faizler üzerinden tanımlamak daha doğru olur" değerlendirmesinde bulunmuştu.