0553 313 94 23

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi!

Enflasyonda yaşanan hızlı düşüşün ardından Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantsında en az 2.5 puan faiz indirimi yapması bekleniyor.

23 Temmuz 2019 Salı 11:16
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi!

Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısının ardından 13 Eylül 2018'de politika faizini 6.25 puan artırarak yüzde 24'e çıkaran ve o tarihten bu yana, gerekli şartlar oluşmasına rağmen sıkı para politikasından geri adım atmayan Merkez Bankası, 25 Temmuz'daki toplantıda makas değiştirecek.

Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla birlikte başkanlık koltuğuna oturan Murat Uysal'ın başkanlığında yapılacak ilk Para Politikası Kurulu toplantısında, 2.5 puan ve üstü faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Gerçekleştirilecek indirim politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinde 24 Şubat 2015'ten bu yana ilk indirim olacak. Merkez Bankası, 2015-2017 arasında gecelik borç verme oranını politika faizi olarak uygulamış ve buradaki son indirimini de 23 Eylül 2016'da gerçekleştirmişti.

Enflasyon düştü

Ekonomide devam eden dengelenme süreciyle birlikte Ekim 2018'de yüzde 25.2 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 15.72 ile son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonun baz etkisiyle, eylül-ekim döneminde tek haneye kadar gerileyebileceği vurgulanıyor. Küresel merkez bankalarının da para politikasında gevşemeye dönmesi TCMB'nin elini rahatlatıyor.

Türkiye'de çok yüksek

Haziran ayındaki Para Kurulu toplantısında faiz indirimi yapılmaması, Türkiye'nin diğer ülkelerle arasındaki makasın iyice açılmasına neden oldu. Enflasyon ve politika faizi arasındaki farkın gelişmekte olan ülkelerdeki ortalaması 2.88 puan. Bu fark Türkiye'de 8.28 puan.

Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci öncesinde piyasa fiyatlamaları da değişti. İhtiyaç kredisinde 5 Temmuz'da yüzde 28.32 olan faiz, 12 Temmuz'da 27.62'ye inerken, ticari kredi faizi yüzde 26.2'den 25.43'e, konut kredisi faizi ise yüzde 21.6'dan 21.3'e düştü. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 17.68 ile 14 ayın dibine geriledi.

Piyasada fiyatlandı

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, enflasyondaki düşüşün Merkez Bankası'nın politika faizindeki gevşeme döngüsünü hızlandırabileceğine dikkat çekerek, "Enflasyondaki baz etkisinin, pozitif etkilerini kullanabilmek adına Merkez Bankası'ndan önden yüklemeli 250 baz puanlık faiz indirimi beklerken, eylül toplantısında da bu gevşeme döngüsünün devam edebileceğini düşünüyoruz" dedi. Commerzbank Analisti Tatha Ghose temmuzda başlayacak indirim sürecinin politika faizinin yüzde 17 veya daha altına inene dek süreceğini belirtirken, İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Ozaner minimum 400 baz puan indirim beklediklerini vurgulayarak "Tahvil piyasası da bunu fiyatlandırdı" dedi.

Başkan mesajı vermişti

Merkez Bankası başkanlığına getirilen Murat Uysal, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, faiz indiriminin sinyalini vermişti. Uysal, açıklamasında, "Gerek enflasyon dinamiklerinde gerekse fiyatlama davranışlarında bir iyileşmenin başladığı görülmektedir. 2019 yılında maliyet baskılarının azalması ve iç talep koşullarındaki zayıflamanın etkileriyle dezenflasyon sürecinin devam etmesini bekliyoruz. Bütün bu gelişmeler para politikasında hareket için bir manevra alanı oluştuğuna işaret ediyor. Elbette enflasyondaki olumlu eğilimin devamını sağlamak için para politikasının temkinli bir duruş sergilemeye devam etmesi önem taşıyor, ancak burada sıkılık derecesini nominal değil reel faizler üzerinden tanımlamak daha doğru olur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:16
  1. İstanbul
  2. Merkez Bankası
  3. faiz indirimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Paintball"un olimpik branş olması için çalışma yürütülüyor
    1. "Paintball"un olimpik branş olması..
    2. Bakanlık skandala el koydu
    3. Kargoyla uyuşturucu ticaretine polis..
    4. GÜNCELLEME 2 - Düzce'deki su baskını..
    5. Yeşilboğaz: "Avukatlar kamunun..
    6. “Tatil değil, üretim zamanı”
    7. ’Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor’..
    8. Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 2 kayıp
    9. Akbank, konut kredisi faizini düşürdü
    10. Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek..
    11. Kalp ve akciğerine yapışık tümör..
    12. Kepez Belediyesi’nde,’iş güvenliği’..
    13. Kuveyt Türk ihracatçıların yanında
    14. Büyükşehir’den Gülnar’da elma..
    15. Darbeci pilotların sinsi taktiği!..
    16. Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde..
    17. ’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19..
    18. Yolu trafiğe kapatıp, kontak kapattılar
    19. Trafik kazası geçiren kişilere..
    20. Kartepe’de belediye çalışmaları devam..
    21. Çankaya Belediyesi asfalt..
    22. Esenyurt’ta iki kadın evlerinde..
    23. Zlatan Ibrahimovic rakibini hastanelik..
    24. Teminat mektubu işlemlerini elektronik..
    25. Körfez’de görüntü kirliliğine müdahale
    26. Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda..
    27. Ağrı’da kurbanlık sevkıyatı başladı
    28. Suriyeli kadın Esed rejiminin..
    29. Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda
    30. Turkcell ve ASELSAN’dan 4.5G atağı
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar