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Ekonomi Merkez Bankası'ndan bir hamle daha
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan bir hamle daha

Merkez Bankası, ilerleyen günlerde ihtiyaç olması durumunda geleneksel repo ihalelerine devam edileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:35:00 -
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Merkez Bankası, bu kapsamda 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenliyor. 

"İhtiyaç olursa devam edilecek"

Repo ihalesi 23 Eylül 2020 olarak belirlenirken Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır. Ayrıca, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılabilecektir." denildi.

Bankaların borçlanmaları yarıya düşürülmüştü

Bilindiği üzere, Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yapılan işlemlerde yarıya düşürme kararı almıştı.

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