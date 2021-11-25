Merkez Bankası'ndan BAE açıklaması

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşmalara dair Merkez Bankası'ndan (MB) yeni açıklama geldi.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada, "Türkiye ve BAE, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz." dedi.

Türkiye ve BAE arasında bir süredir soğuk olan ilişkiler yeni bir aşamaya geldi. BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geldi. Görüşmede büyük ekonomik yatırımlar ve devasa projeler ele alınacak.