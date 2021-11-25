  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası'ndan BAE açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan BAE açıklaması

Merkez Bankası'ndan BAE ile yapılan anlaşmalar hakkında açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 09:29:00 - 2021-11-25 09:31:45
Merkez Bankası'ndan BAE açıklaması

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşmalara dair Merkez Bankası'ndan (MB) yeni açıklama geldi.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada, "Türkiye ve BAE, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz." dedi.

Türkiye ve BAE arasında bir süredir soğuk olan ilişkiler yeni bir aşamaya geldi. BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geldi. Görüşmede büyük ekonomik yatırımlar ve devasa projeler ele alınacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Su ürünleri ihracatında yıl bitmeden rekor geldi
Ekonomi

Su ürünleri ihracatında yıl bitmeden rekor geldi

Su ürünleri sektörü, 2021’in ilk 10 ayında 1 milyar 97 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.
CHP zihniyeti iyice şaşırdı! ‘Dış güçler’ var mı yok mu, karar verin artık!
Gündem

CHP zihniyeti iyice şaşırdı! ‘Dış güçler’ var mı yok mu, karar verin artık!

ABD Başkanı Joe Biden’ın “Türkiye’de muhalefeti desteklediğimizi göstermeliyiz” sözlerini unutan CHP zihniyetinin çelişkileri gün geçtikçe d..
Dolar olmuş 12 TL, şunların derdine bak! Bir avuç zengin tabakayı eğlendirmek için 'dansöz' tartışması!
Gündem

Dolar olmuş 12 TL, şunların derdine bak! Bir avuç zengin tabakayı eğlendirmek için 'dansöz' tartışması!

Türkiye ekonomisine yapılan saldırılarla vatandaşlar ekonomi kaygısı yaşarken iğrençlikte yarışan magazin dünyasının derdi bambaşka. Zengin ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay