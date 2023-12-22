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Ekonomi Merkez Bankası'ndan 17 yıl sonra bir ilk
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan 17 yıl sonra bir ilk

Yeniakit Publisher
2023-12-22 13:40:00 - 2023-12-22 13:47:58
Merkez Bankası'ndan 17 yıl sonra bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk lirası (TL) depo alım ihaleleri düzenleneceğini duyurdu.

Söz konusu duyuru, TCMB Para Politikası Kurulunun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltmesinin ardından geldi.

Duyuruda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 52'nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.

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