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Ekonomi Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmini ne kadar?
Ekonomi

Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmini ne kadar?

Enflasyon tahmini kaç oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılsonu enflasyon tahminin açıkladı. Peki, 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 12:06:00 -
Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmini ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II’in  tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Peki, Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmini yüzde kaç?

Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmini ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7,5'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz” dedi. Kavcıoğlu, "Önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarı temel hedefimiz doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kavcıoğlu, "Baz senaryomuzda nisan ayı enflasyon verisinin zirveyi oluşturacağını, bu aydan sonra enflasyonun aşağı doğru geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

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