Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 29,75, yıl sonu dolar beklentisi ise 16,13 TL oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları şöyle:

"2022 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

Enlasyon beklentisi

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 29,75 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 21,39iken, bu anket döneminde yüzde 25,37 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14,41 ve yüzde 15,54 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,99 olasılıkla yüzde 18–20,99 aralığında, yüzde 21,64 olasılıkla ise yüzde 24,00 –26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,28’inin beklentilerinin yüzde 21

– 23,99 aralığında, yüzde 20,93‘ünün beklentilerinin ise yüzde 24-26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2022 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,79 olasılıkla yüzde 10,00 –12,99 aralığında, yüzde 29,20 olasılıkla ise yüzde 13,00 –15,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25’inin beklentilerinin yüzde 10 –12,99 aralığında, yüzde 35‘inin beklentilerinin ise yüzde 13 -15,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,93iken, bu anket döneminde yüzde 14,27 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 14,53iken, bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşmiştir.

Dolar beklentisi

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 16,13 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 15,56TL iken, bu anket döneminde 16,85TL olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2023yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir "