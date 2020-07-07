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Ekonomi

Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e çekecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 13:38:00 - 2020-07-07 13:38:57
Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 6'dan yüzde 5'e indirecek.

Yeni faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

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