Merkez Bankası son dakika faiz kararı ne oldu? Merkez Bankasının faiz kararı doları nasıl etkiledi? Merkez Bankasının değişmesi sonrası gözler MB’in faiz kararındaydı. Merkez Bankası 4,5 yıl aradan sonra faiz indirdi.Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19,75'e düşürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevden alınan Merkez Bankası Başkanını faizi indirmemekle eleştiriyordu.

Merkez Bankasının değişmesi sonrası gözler MB’in faiz kararındaydı. Merkez Bankası 4,5 yıl aradan sonra faiz indirdi. Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19,75'e düşürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevden alınan Merkez Bankası Başkanını faizi indirmemekle eleştiriyordu. Merkez Bankasının faiz kararı doları nasıl etkiledi? Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu faizi 4,25 puan indirerek yüzde 19,75'e çekti. Bankalararası piyasada dolar/TL kritik karar sonrasında 5,71'den 5,77 seviyesine kadar yükseldi. Kur şu sıralar 5,72 düzeyinde seyrediyor. Karar öncesi 6,36 civarında hareket eden Euro/TL ise 6,42 seviyesine kadar yükseldikten sonra 6,40 civarında dengelendi.

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