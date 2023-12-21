Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervleri, 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Merkez Bankası rezervleri, 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.
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