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Ekonomi Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Yeniakit Publisher
2023-12-21 14:39:00 -
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası rezervleri, 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Merkez Bankası rezervleri, 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

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