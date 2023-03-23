Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 76,03 dolar! Petrol fiyatlarında ‘Çin’ senaryosu şok etti: Ünlü şirket tahminini duyurdu

Fatih Erbakan yanıtladı: Seçim ikinci tura kalırsa...

Cübbeli Ahmet Hoca Ramazan ayında zengin yapacak yolu açıkladı: Bunu yapanın altın yastık altına gelir

Dünyada en uzun ve en kısa oruç kaç saat tutulacak

Rus yetkili bu yaz Türkiye'nin tek rakibini duyurdu! Bu işe onlar bile şaştı

İdam edin bunları! Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda rezalet

Emekliye 2 bin 500 lira ikramiye gündemde

Diyarbakır anneleri Ramazan ayında evlatlarını istiyor! Annelerin görüntüleri yürek yaktı...

'Dağılın abi'... HDP sorusunu duyan CHP ve İYİ Partililer böyle topukladı!

Binlerce kilometre uzaklıktaki ülke Bayraktar TB2 SİHA'lar ile operasyona başladı! Operasyonun görüntüleri bomba
Ekonomi Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış!
Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış!

Yeniakit Publisher
2023-03-23 15:29:00 -
Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 17 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 874 milyon dolar artarak 126 milyar 887 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 232 milyon dolar artışla 73 milyar 928 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 10 Mart'ta 69 milyar 696 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 643 milyon dolar artarak 50 milyar 316 milyon dolardan 52 milyar 959 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 874 milyon dolar artışla 120 milyar 13 milyon dolardan 126 milyar 887 milyon dolara çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23