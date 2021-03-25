  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası rezervlerinde artış!
Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçtiğimiz hafta 1 milyar 549 milyon dolar artarak 93 milyar 161 milyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 14:57:00 -
Merkez Bankası rezervlerinde artış!

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 234 milyon dolar artışla 53 milyar 898 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mart'ta 52 milyar 664 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 315 milyon dolar artarak 38 milyar 948 milyon dolardan 39 milyar 263 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 549 milyon dolar artarak 91 milyar 612 milyon dolardan 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İnsallah Merkez Bankasi Baskanini buldu

Sayin kavcioglu Merkez Bankasinin basina gelince ilk once kur saldirilari sonra abd nin siyonist derecelendirme kuruluslarinin saldirilari sayin kavcioglunun en iyi secim oldugunun bir gostergesi olsa gerek bir yandanda onceki Merkez Bankasi baskanlarinin kuresel faiz lobisinin istegi dogrultusunda boyun egdiginin bir kanitii olsa gerek hacli siyinist kafir yogun saldiriyorsa Allah CC izniyle insallah Merkez Bankasi ve Cumhurbaskanimiz istedigi gibi faiz lobisine karsi duracak gercek baskanini buldu
  • Yanıtla
İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi
Dünya

İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Türkiye ile barışma çağrısında bulundu. Gazete İran'a karşı Türkiye ile ilişkileri düzeltmenin zamanı..
Bir Ankara fıkrası... Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60!
Siyaset

Bir Ankara fıkrası... Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60!

Ankara'da heykel dikmekten başka kayda değer bir hizmeti bulunmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte bugünlerde yüzde..
Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi yasağı ve 22 ilde yeni yasaklar geliyor
Gündem

Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi yasağı ve 22 ilde yeni yasaklar geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay