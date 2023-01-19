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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 862 milyon dolar artarak 127 milyar 272 milyon dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 15:14:00 - 2023-01-19 15:20:20
Merkez Bankası rezervleri belli oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 13 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 477 milyon dolar azalışla 79 milyar 183 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Ocak'ta 79 milyar 660 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 339 milyon dolar artarak 46 milyar 750 milyon dolardan 48 milyar 89 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 862 milyon dolar artışla 126 milyar 410 milyon dolardan 127 milyar 272 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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