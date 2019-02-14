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Merkez Bankası rezervleri açıklandı

TCMB toplam rezervlerinde, geçen hafta 1 milyar 205 milyon dolar artış yaşandığı ve rezervlerin 98 milyar 831 milyon dolara yükseldiği bildirildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:00
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 205 milyon dolar artarak 98 milyar 831 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 8 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 324 milyon dolar artışla 78 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 1 Şubat ile biten haftada 77 milyar 59 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 119 milyon dolar azalışla 20 milyar 567 milyon dolardan 20 milyar 448 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 205 milyon dolar artışla 97 milyar 626 milyon dolardan 98 milyar 831 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:00
  1. TCMB
  2. Merkez Bankası rezervleri

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