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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 36 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:45:55 -
Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 36 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 468 milyon dolar azalarak 90 milyar 36 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre,10 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 733 milyon dolar azalışla 49 milyar 611 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Temmuz'da 51 milyar 344 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 265 milyon dolar artışla 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 468 milyon dolar azalışla 90 milyar 504 milyon dolardan 90 milyar 36 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
08.05.202034.68451.14985.833
15.05.202035.53548.89484.429
22.05.202036.81255.59592.407
29.05.202036.66754.36091.027
05.06.202036.61055.61092.220
12.06.202037.57955.48393.062
19.06.202038.37153.22291.593
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
03.07.2020 39.16051.344 90.504
10.07.202040.425 49.611 90.036

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