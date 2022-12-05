Merkez Bankası PPK Aralık toplantısı: (TCMB) Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? TCMB zorunlu karşılık oranları hamle

Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekmişti. TCMB'nin son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti. TÜİK Kasım ayı eflasyon oranını açıkladı. Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu! Piyasayı brent petroldeki dalgalanmalar etkiledi. Emekli ve memur zammıyla ilgili araştırmalar da devam ederken Merkez Bankası kararları merak konusu oldu. Peki, Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? CMB PPK Aralık toplantısı için geri sayım... Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Hamle ne olacak? İşte tüm detaylar...