Merkez Bankası PPK Aralık toplantısı: (TCMB) Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? TCMB zorunlu karşılık oranları hamle
Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekmişti. TCMB'nin son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti. TÜİK Kasım ayı eflasyon oranını açıkladı. Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu! Piyasayı brent petroldeki dalgalanmalar etkiledi. Emekli ve memur zammıyla ilgili araştırmalar da devam ederken Merkez Bankası kararları merak konusu oldu. Peki, Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? CMB PPK Aralık toplantısı için geri sayım... Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Hamle ne olacak? İşte tüm detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantısında, faizi yüzde 9'a indirdi. Böylece Merkez faizi 26 ay sonra tek haneye indirmiş oldu. Merkez Bankası "Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir" dedi. İşte, TCMB PPK Aralık toplantısı tarihi...
TCMB Para Politikası Kurulu için geri sayım başladı. Kritik toplantı 22 aralık tarihinde gerçekleşecek ve kasım ayı faiz kararı belli olacak.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge Repo faizinde beklentiler doğrultusunda 150 baz puan indirime gitti.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 10,50'den yüzde 9,00'a çekildi.
Merkez, faiz indirim döngüsüne son verildiğini açıkladı.
Faiz, 2020 yılı Eylül ayında yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarılarak, tek haneli rakamlara ara verilmişti. Böylece 26 aylık aranın ardından yeniden tek haneli faiz rakamlarına geri dönüldü.
TCMB, önceki 3 toplantısında faizde toplam 350 baz puan indirime gitmişti.
ARALIK TOPLANTISI NE ZAMAN?
TCMB'nin bir sonraki toplantısı 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Merkez bankası faiz oranları değişimi
Haziran ayının ortalarından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB faiz kararının açıklanacağı tarih milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2022 yılının Mayıs Merkez Bankası, beklenen faiz kararını açıkladı, politika faizini yüzde 15'e yükseltti.
TCMB zorunlu karşılık oranları ne demek?
Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ülkemizde para ve kur politikalarının yönetilmesinden sorumlu kurumdur.
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