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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir."

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:04
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir."
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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:04
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