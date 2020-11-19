Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası, faiz artışına giderek yüzde 10,25 olan faizi yüzde 15’e yükseltti.
Ekonomi yönetiminde yapılan görev değişikliklerinin ardından piyasalarda faizlerin yükseltilmesi yönünde bir beklenti oluştu.
Merkez Bankası piyasaların beklentisini karşılayacak bir adım attı.
Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısından faizlerin artırılması yönünde karar çıktı.
Yapılan açıklamada, "Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmesine karar verildi" denildi.