Merkez Bankası ile ilgili bomba iddia! "Çok büyük bir sürpriz olmazsa..."

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, son vergi zamlarını ve ekonomik gelişmeleri bugünkü köşesine taşıdı.

Selvi, benzin ve motorinde 5 liralık artış olmasına neden olan, hafta sonu akaryakıta gelen büyük ÖTV zammına ilişkin de, "Hepimiz bu karardan etkileniyoruz, canımız yanıyor" yorumunu yaptı. Selvi, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetiminin, yaklaşık yedi yıldır akaryakıtta maktu ÖTV tutarlarını artırmadığını öğrendim. Ancak büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için ciddi bir kaynağa ihtiyacımız olduğu şüphesiz. Depremin ortaya çıkardığı 100 milyar dolarlık bu maliyetle, açığı çok yükselmiş bir bütçenin ortaya çıkardığı kaynak sorunu var."

Selvi, Merkez Bankası'nın 20 Temmuz'da vereceği faiz kararı hakkında ise, "Piyasalarda genel beklenti faizlerin 500 baz puan daha artırılması yönünde. Ancak benim beklentim ve gördüğüm politika faizinin 20’ye ulaşmayacağı şeklinde. Çok büyük bir sürpriz olmazsa faizin yüzde 16.50-17.00 civarında olabileceğini düşünüyorum" dedi.

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