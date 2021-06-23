Merkez Bankası faizi ne zaman indirecek? Merkez Bankası faiz indirimi ne zaman yapacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yeni swap anlaşmaları için 4 ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği'ni (TBB) ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler değerlendirildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Merkez Bankası faiz indirimi açıklaması gedi mi?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklamada şu mesajlar ön plana çıktı: TL’nin itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapabileceği sinyalini verdi. TL’nin değerinin korunması için önümüzdeki dönemde bankalarla işbirliği içinde çalışacağı mesajını verdi. Yeni swap anlaşmaları için 4 ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini belirtti. TL’nin değerinin korunması için gereken politika adımlarının atılacağı mesajını verdi. Rezervlerin güçlendirilmesi hedefine bağlı oldukları mesajını verdi.

Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz-ağustos aylarında faiz indirimi istediğini açıkça söylemişti. Ancak Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamalarının ardından beklenti eylül ayına sarktı.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio TCMB'nin faiz indirimine yaklaştığını ancak bunun zamanının haziran ayı olmayacağını söyledi. TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Maggio, muhtemel göstergelerin faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ettiğini kaydetti.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen de TCMB'nin kararının beklentiler dahilinde gerçekleştiğini aktardı. 2021 sonunda TÜFE'nin yüzde 15-16 seviyelerine gerileyebileceğini dile getiren Kalen, TCMB Başkanı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun politika faizini gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceğine dair söz verdiğini anımsattı.

Faizler ne zaman inecek?

Kalen, Merkez Bankasının politika faizinde 4. çeyrekte 100 baz puan indirime gidilebileceği öngörüsünde bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 17 Haziran’da toplanmış, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da bırakmıştı.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit tutulmuştu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısını 14 Temmuz'da yapacak. Faiz indirimi olup olmayacağı TCMB'nın bu toplantısında karar verilecek.