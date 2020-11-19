Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faizi düşürdü mü?
Merkez Bankası Başkanı Lütfi Elvan’ın atanmasından sonra, dolar kurunda rekor derecede düşüş söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomide reform açıklamaları olumlu karşılanırken piyasalar ise Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faizi düşürdü mü?
Merkez Bankası’nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısını yapacak. Naci Ağbal’ın başkanlığında yapılacak olan Merkez Bankası toplantısında alınacak kararlar hem dolar-euro hem de altın fiyatlarını büyük oranda belirleyecek.
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
TCMB Başkanı Ağbal'ın Başkanlığı'nda 19 Kasım perşembe günü toplanacak Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararı ekonomi yönetiminin ilk ciddi sınavı olacak. Karar, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından saat 14.00’de açıklanacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve euro kuru ile altın fiyatlarında düşüşün olacağı beklentisi söz konusu.