  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faizi düşürdü mü?
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faizi düşürdü mü?

Merkez Bankası Başkanı Lütfi Elvan’ın atanmasından sonra, dolar kurunda rekor derecede düşüş söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomide reform açıklamaları olumlu karşılanırken piyasalar ise Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faizi düşürdü mü?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:56:00 - 2020-11-19 11:56:33
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faizi düşürdü mü?

Merkez Bankası’nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısını yapacak. Naci Ağbal’ın başkanlığında yapılacak olan Merkez Bankası toplantısında alınacak kararlar hem dolar-euro hem de altın fiyatlarını büyük oranda belirleyecek. 

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

TCMB Başkanı Ağbal'ın Başkanlığı'nda 19 Kasım perşembe günü toplanacak Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararı ekonomi yönetiminin ilk ciddi sınavı olacak. Karar, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından saat 14.00’de açıklanacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve euro kuru ile altın fiyatlarında düşüşün olacağı beklentisi söz konusu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı
Dünya

Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı

Ermeni Savunma Bakanlığı Askeri Gözetim Servisi Başkanı General Movses Hakobyan görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’
Siyaset

Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gezi davasında şikayetçi olmadığını savcının bütün bakanları mağdur olarak yazdığını söylemesi yan..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay