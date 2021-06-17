Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faiz kararını açıkladı!

Son dakika haberine göre, milyonlarca vatandaşın ve piyasaların dört gözle beklediği Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası Merkez Bankası faiz kararı kamuoyuna duyurdu.

Merkez Bankası (TCMB) yapılacak PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı ile faiz kararını belirledi. Merkez Bankası, faiz kararının ne olduğunu açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını değiştirmeyerek faizi yüzde 19’da sabit tuttu.

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahkimi ne oldu?

Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı ‘piyasa katılımcıları anketi' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,71 iken, bu anket döneminde 8,95'e yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,95 iken, bu anket döneminde 9,23 oldu.