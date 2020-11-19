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Ekonomi Merkez Bankası faiz artırımı nedir? Merkez Bankası neden faiz artırımı yapar?
Ekonomi

Merkez Bankası faiz artırımı nedir? Merkez Bankası neden faiz artırımı yapar?

Merkez Bankası’nın faizleri artırması ne anlama gelir? Merkez Bankasının faizleri artırması ne eder? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) görevi gelen Naci Ağbal başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantı sonrası açıklanan karara göre, toplantıdan faizlerin artırılması yönünde karar çıktı. Peki Merkez Bankası faiz artırımı nedir? Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:26:00 - 2020-11-19 14:27:19
Merkez Bankası faiz artırımı nedir? Merkez Bankası neden faiz artırımı yapar?

Merkez Bankası (TCMB) Murat Uysal’ın görevden alınmasından sonra ataması gerçekleştirilen Naci Ağbal başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmesine karar verildi. Peki Merkez Bankasının faiz artırması ne anlama geliyor?

Merkez Bankası faiz artırımı nedir? 

Merkez Bankaları, ülkelerin para politikasını belirlemek konusunda ana oyuncudur. Ne kadar para basılacağını ile bankalara verilen borçların faizlerinin kararını Merkez Bankaları alır. Türkiye’de faiz artırımı, ekonomi ısındığında onu soğutmak için yapılır. Faizler yükseldiğinde ekonomik aktivite yavaşladığı için enflasyon da geriler. Yüksek faiz, büyüme politikasını olumsuz yönde etkiler. Faiz artırımları, ödemeler dengesinde açık verildiğinde, dışarından sıcak para girişi olmasını ve böylece iç piyasayı rahatlatmak için yapılır. Bu nedenle Türk Lirası da değerlenir. Türk Lirası değer kazanırsa kur yükselişinden dolayı maliyet enflasyonu ve talep enflasyonunu da engellenir. Kısacası enflasyon düşer.

 

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