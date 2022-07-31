Merkez Bankası Başkanı'ndan şok "dolar" uyarısı! Yok artık daha neler

Serdar Arseven, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bazı “kurumsal firmaların” Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çıktığı 24 Şubat 2022’den Haziran 2022’ye kadar, topu topu dört aylık sürede bankalardan çektikleri Türk Lirası cinsinden kredilerle tam 55 milyar dolar aldıklarını söylediğini hatırlattı. Arseven, Milat gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Temmuz Ayı Toplantısı’nda çok “çarpıcı” ifadeler kullanıyor.

Tam 55 Milyar Dolar!..

Çok büyük para, çok büyük.

Biz, bankadan birkaç onbinlik kredi çekenin parayı dolara yatırıp yatırmadığıyla ilgilenirken…

Başkan, bazı “kurumsal firmaların” (Rusya - Ukrayna Savaşı’nın çıktığı 24 Şubat 2022’den, Haziran 2022’ye kadar, topu topu dört aylık sürede) bankalardan çektikleri Türk Lirası cinsinden kredilerle tam 55 Milyar Dolar aldıklarını söylüyor.

“Liste”ye vurgu yapmak suretiyle de kimin ne yaptığını çok iyi bildikleri mesajını veriyor.

Devletimiz,

kim, ne zaman ne kadar dolar aldı, bu dolarları hangi kaynakları kullanarak aldı, nasıl aldı, niçin aldı…

Çok yakından takip ediyormuş, ne güzel.

Peki bu güzellikten çıkan netice nedir?

Yanındaki ISO Başkanı’na ve karşısındaki Eski Başkan’a hitap ederek, “Lütfen bunlara söyleyin de bu dolarları liraya çevirsinler, böylece dolar kuru geriye gelsin!” mesajını veriyor, Sayın Kavcıoğlu.

Bütün bunları söyleyince de, ortam buz kesiyor.

Söylenenlere cevap verme ihtiyacını hisseden İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da yanındaki Merkez Bankası Başkanı’na dönerek şöyle diyor:

“…Stok konusunda ben iddia ediyorum ki hiçbir Türk Sanayicisi, hiçbir Türk ihracatçısı envanterindeki stoku piyasayı istismar etmek için kullanmamaktadır.Üretiminin akışkanlığı ve istikrarı için bu stoklar yapılmak zorunda. Öyle bir dünyadan geliyoruz ki, 2 ay 3 ay gemi beklediğimiz dönemlerden geçtik. Hiçbirimiz stok yapmaktan mutlu değiliz Sayın Başkanım. Ama üretimi bir gün bile aksatmamak için ve dünyaya örnek bir üretim modeli oluşturabilmek için başarıldı bu hikâyeler. Burada takdir edilmesi gereken bir başarımızı adeta piyasayı speküle etmek için kullanılan bir boyuta getirirsek bu çok büyük bir haksızlık olur. Bunun özellikle altını çizmek istedim, kusura bakmayın!” (...)"