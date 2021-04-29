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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı'ndan kripto para açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı'ndan kripto para açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II”nin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda kripto paralara ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 14:59:00 -
Merkez Bankası Başkanı'ndan kripto para açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Enflasyon Raporu 2021-II”nin tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Başkan Kavcıoğlu, burada yaptığı konuşmada kripto paralara da değindi.

"Yasak söz konusu değil"

Kavcıoğlu, kripto para birimleriyle ödeme yapılmasının yasaklanmasına ilişkin bir soru üzerine, kripto varlıklara yönelik herhangi bir denetim ve gözetim merkezi olmadığını, merkezi muhatap bulunamadığını ve yüksek fiyat oynaklığı gibi sebeplerle yaşanabilecek sorunların ödeme alanlarına duyulan güvene zarar verme potansiyeli olduğunu belirtti. Kavcıoğlu, "Getirdiğimiz düzenleme ile kripto varlık ekosistemine getirdiğimiz bir yasak söz konusu değil. Bizim getirdiğimiz düzenleme, muhtemel sorunların önüne geçmek içindir" dedi.

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