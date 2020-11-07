Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal neden görevden alındı?
Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Murat Çetinkaya’nın görevinden alınmasıyla Merkez Bankası Başkanı olarak atanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve yerine Merkez Bankası eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı. Merkez Bankası Başkanı Murt Uysal neden görevden alındı?
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Murat Uysal görevden alındığı açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Murat Uysal’ın yerine Maliye eski Bakanı Naci Ağbal getirildi. Merkez Bankası Başkanı Murt Uysal’ın görevden alınmasına ilişkin açıklam yapılmazken, Murat Uysal’ın başka bir göreve getirileceği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 Temmuz 2019’da görevden alınan Murat Çetinkaya’nın yerine Murat Uysal Merkez Bankası Başkanı olmuştu.
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