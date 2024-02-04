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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-02-04 15:12:00 - 2024-02-04 15:23:52
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, göreve gelişinin ardından yaptığı ilk açıklamada fiyat istikrarı mesajı verdi. Karahan, 'Parasal sıkılığı koruyacağız' dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

 

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