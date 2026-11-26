Merkez Bankası altın alımlarını durdurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Merkez Bankası, yurt içinde cevherden üretilen altın alımlarına ara verdiğini açıkladı. Kararın, iç piyasadaki fiziki altın arzını artırabileceği ve Türkiye ile uluslararası piyasalar arasındaki altın fiyatı farkını daraltabileceği öngörülüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içinde cevherden üretilen altın alımlarına ara verdi. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün itibarıyla uygulanmaya başlanan kararın, iç piyasadaki fiziki altın arzını artırabileceği değerlendiriliyor.
BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI
Bankacıların verdiği bilgiye göre Merkez Bankası, yurt içinde cevherden üretilen altınlara yönelik alım işlemlerine ara verdi. TCMB, söz konusu karara ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.
Merkez Bankasının bu adımının yurt içindeki fiziki altın arzını artırabileceği belirtiliyor. Arzın artmasıyla birlikte Türkiye'deki altın fiyatları ile uluslararası piyasalardaki fiyatlar arasındaki farkın daralabileceği değerlendiriliyor.