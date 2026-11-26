Özellikle küçük yaş grubundaki çocukların okulda yaşadığı her şeyi anlatmadığını belirten Nöropsikoloji Uzmanı Derya Şahin, önemli uyarılarda bulundu.

"Davranışları Değişmeye Başlar. Öfke, Sebepsiz Ağlama Ve Uykuda Sıçrama Olur"

Akran zorbalığına uğrayan çocuğun önce tavırlarının değişeceğine dikkat çeken Şahin, "Mesela daha önce okula severek giden çocuk, okula gitmek istememeye başlar. Sonra okula gitme saatinde karın ağrısı, baş ağrısı olduğunu söyler. Eve geldiğinde eskisi gibi konuşmayabilir. Odasına çekilir, çok küçük şeylere ağlar. Çok daha çabuk sinirlenir. Kardeşine şiddet uygulamaya ve evde hırçın davranmaya başlar" dedi.

Mağdur çocukta ailenin gözlemleyebileceği somut değişikliklere işaret eden Nöropsikoloji Uzmanı Derya Şahin, "Çocuğunuz aniden arkadaşlarından bahsetmeyi bırakır.

Teneffüslerde ne yaptığını sorduğunuzda konuyu değiştirir. Eşyaları sık sık kaybolur veya zarar görür. Geceleri uykusunda sürekli sayıklar ve sık sık sıçrayarak uyanır. Bu belirtilerin bir tanesi, tek başına çocuğunuzun akran zorbalığına uğradığını kanıtlamaz. Ancak çoğunu yaşıyorsa çocuğunuza daha yakın ilgi göstermenin vakti gelmiş demektir" şeklinde konuştu.

"Ebeveyn En İyi Dedektördür. Çocuğunuzun Normalini Bilmelisiniz"

Çocuğun normal davranışlarının dışına çıkmasının önemli olduğunu dile getiren Şahin, "Bu yüzden de aileler çocuklarının normalini iyi bilmeli. Çocuğu sorguya çekmemeli. 'Kim yaptı neden yaptılar, sen ne yaptın?' gibi peş peşe sorular sormak yanlış. Onu son zamanlarda mutsuz gördüğünüzü ve istediği an sizinle rahatlıkla konuşabileceğini telkin etmelisiniz. Çocuk derdini anlattığında da üstüncü tavırla değil empati yaparak konuşmalısınız. 'Boş ver, çocuklar arasında olur böyle şeyler' demek de yanlış. Çünkü bu sefer de çocuk kendini yalnız hisseder" dedi.

Okul ile aile arasındaki iletişimin kuvvetli olması gerektiğini de hatırlatan Nöropsikoloji Uzmanı Derya Şahin, "Sana inanıyorum. Bana anlattığın için çok iyi yaptın. Bu sorunu birlikte çözeceğiz. Okulunu, öğretmenini de arayacağım" şeklinde yaklaşın. Çocuğun güvenliğini sağlayacak somut adımlar atmak şart. Onlar bizim geleceğimiz. Bu yüzden bu kadar hassas olmalıyız" dedi.