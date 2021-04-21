Merkel’in yerine Türk dostu Armin
Almanya’da yıllardır başbakanlık görevini üstlenen hem de partisi CDU’ya liderlik yapan Angela Merkel’in yerine geçecek isim belli oldu.
Başbakan adaylığı için yarışan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, “Armin Laschet CDU/CSU’nun başbakan adayı olacak. Verdiğim söz geçerlidir” dedi.
CDU Yönetim Kurulunun Armin Laschet’i başbakan adayı göstermesini kabul ettiğini belirten Söder, Laschet’i destekleyeceğini belirterek, “Birlik içinde olan Hristiyan Birlik partileri başarılı olur” ifadesini kullandı.
Laschet, önceki gece yarısına kadar süren CDU Yönetim Kurulu toplantısında büyük çoğunlukla başbakan adayı olarak gösterilmişti. Merkel, seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Partisinde “Türk Armin” olarak tanınan Laschet, eylül ayında seçimi kazanması halinde Merkel’in koltuğuna oturacak.